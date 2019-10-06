В здании МИД России произошло короткое замыкание, пожара не было

Пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС. Сообщение о задымлении в высотке на Смоленской площади поступило в 22:19 мск. Через четыре минуты на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Очевидцы писали в соцсетях, что у центрального здания дипведомства находится более 10 пожарных машин. Источник «Интерфакса» сообщал, что возгорание произошло в подвале, отметив, что в здании проводятся ремонтные работы. Как минимум один человек мог пострадать. Министерство иностранных дел на своих страницах в соцсетях выразило благодарность МЧС за оперативное реагирование на произошедшее.