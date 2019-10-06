Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кредитной организации. Отмечается, что мужчина 1991 года рождения, чье имя не раскрывается, имел доступ к базам данных и пытался похитить клиентскую информацию в корыстных целях.

Он уже дал признательные показания, в настоящее время правоохранители проводят с ним процессуальные действия. Сбербанк еще раз уточнил, что утечка данных коснулась 200 клиентов, кредитная организация принесла им «глубокие извинения».