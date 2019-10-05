Власти Нидерландов больше не будут использовать название Голландия

Как пишет The Guardian, такое решение принято в рамках обновления имиджа страны. Правительство не хочет, чтобы Нидерланды по-прежнему ассоциировали с наркотиками и кварталом красных фонарей. Вместо этого страна будут позиционировать себя как «разработчика передовых технологий для решения глобальных проблем. По данным издания, название Нидерланды будут активно использовать в 2020 году во время Олимпиады в Токио и на песенном конкурсе «Евровидение». Футбольную команду страны, которую за рубежом часто называют голландской, станут именовать только как «команду Нидерландов».