Власти Нидерландов больше не будут использовать название Голландия

Как пишет The Guardian, такое решение принято в рамках обновления имиджа страны. Правительство не хочет, чтобы Нидерланды по-прежнему ассоциировали с наркотиками и кварталом красных фонарей. Вместо этого страна будут позиционировать себя как «разработчика передовых технологий для решения глобальных проблем. По данным издания, название Нидерланды будут активно использовать в 2020 году во время Олимпиады в Токио и на песенном конкурсе «Евровидение». Футбольную команду страны, которую за рубежом часто называют голландской, станут именовать только как «команду Нидерландов».
2019-10-05T23:59:00+03:00
2019-10-06T00:05:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514151-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:59, 05 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября 2019 г. выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка