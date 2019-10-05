США и КНДР диаметрально разошлись в оценках двусторонних рабочих консультаций в Стокгольме

Как передает агентство РЁНХАП, глава северокорейской делегации покинул переговоры назвав из провальными. В американском госдепе утверждают, что дискуссии были «хорошими» с рядом новых «креативных идей». По словам официального представителя госдепартамента, США вернутся на переговоры через две недели.