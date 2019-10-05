Противники так называемой «формулы Штайнмайера» сегодня соберутся на вече в центре Киева

Противники так называемой «формулы Штайнмайера», которая подразумевает введение особого статуса в Донбассе, сегодня соберутся на вече в центре Киева. Они призовут президента Украины отказаться от соглашения.

Вече предложили провести украинские националисты, возмущённые недавним решением президента страны Владимира Зеленского. На Майдане они намерены выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и планы дальнейших действий. Об этом говорится в заявлении устроителей акции, опубликованном в соцсети Фейсбук. Праворадикалы призвали прийти на вече всех неравнодушных. Отметив, что акция пройдёт исключительно под национальными флагами. По мнению организаторов, Украина оказалась на грани капитуляции в войне с Россией. Недовольство вызвано так называемой формулой Штайнмайера, документ Зеленский подписал на прошлой неделе. Он предусматривает проведение местных выборов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской республиках. В случае их признания ОБСЕ власти Украины предоставят Донбассу особый статус. Националисты опасаются, что Киев не получит неподконтрольный участок границы. Противники соглашения говорят, что оно на руку Москве и называют формулу Штайнмайера – по имени бывшего главы МИДа, а теперь президента Германии – поражением Украины.

На этой неделе в центре Киева прошли акции протеста, активисты поставили на Майдане первую палатку. Акции также провели в ряде других городов страны, в том числе Одессе, Харькове и Днепре.