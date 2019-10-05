В Казани сегодня пройдет митинг оппозиции против фальсификаций на выборах

Организаторы настаивают на том, что выборы в Госсовет Татарстана, состоявшиеся в сентябре, прошли с нарушениями.

Среди организаторов протестного митинга – кандидаты в республиканский парламент от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». По их словам, результаты выборов, на которых победила правящая «Единая Россия», были сфальсифицированы. В частности, по словам организаторов, они намерены рассказать об основаниях, по которым прошедшее голосование можно признать недействительным. Также они говорят, что полиция при нарушениях бездействовала. «Единороссы» на прошедших выборах в татарстанский Госсовет набрали более 70% голосов по партийному списку. С учетом одномандатных округов за ними закреплено 85 мандатов из 100. КПРФ – единственная партия из остальных, преодолевшая проходной барьер, получила в республиканском парламенте 6 депутатских кресел; столько же туда прошло самовыдвиженцев. По одному месту получили кандидаты от ЛДПР, Партии роста и «Справедливой России». После выборов представители штабов оппозиционных партий говорили о вбросах, перекладывании бюллетеней в другие стопки и переписывании протоколов.

Оппозиционная акция в Казани согласована с властями.