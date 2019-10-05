Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Задержанному сотруднику грозит уголовная ответственность, преступник объяснил хищение данных личными причинами, отметил Герман Греф.
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Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Задержанному сотруднику грозит уголовная ответственность, преступник объяснил хищение данных личными причинами, отметил Герман Греф.
Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября 2019 г. выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка