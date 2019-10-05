США опровергают заявление КНДР о  провале рабочих консультаций в Стокгольме

Как заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, дискуссии были «хорошими» с рядом новых «креативных идей». По ее словам, деланные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшних переговоров. Она также сообщила, что делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить консультации с представителями КНДР. Как ранее сообщало агентство Рёнхап, глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль покинул переговоры, назвав их провальными, дал понять, что они до конца года не возобновятся и посоветовал США обдумать свою позицию.
2019-10-05T22:59:00+03:00
2019-10-05T23:03:20+03:00
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22:59, 05 октября 2019
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