На Белорусском направлении Московской железной дороги по  техническим причинам задерживаются электрички

Как сообщает пресс-служба МЖД, несколько пригородных поездов в сторону области следуют с отклонением от графика из-за затрудненного движение на станции «Одинцово». Что именно там произошло, не уточняется.
2019-10-05T22:59:00+03:00
2019-10-05T23:02:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514133-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:59, 05 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября 2019 г. выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка