Забастовка курьеров интернет магазина Ozon в Петербурге продолжится завтра

Акция с участием сотрудников всех смен начнется в 9 утра. Как передает «Росбалт», параллельно пройдет открытое собрание работников Ozon. Сотрудники компании требуют изменения порядка начисления зарплаты, довыплат за сентябрь и перерасчета средств за бензин. Сегодня около 40 человек устроили забастовку у центрального склада на проспекте Обуховской Обороны и массово отказались выходить на работу. Представители компании с участниками акции так и не встретились. Сегодняшние заказы остались не доставленными.