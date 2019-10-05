Забастовка курьеров интернет магазина Ozon в Петербурге продолжится завтра

Акция с участием сотрудников всех смен начнется в 9 утра. Как передает «Росбалт», параллельно пройдет открытое собрание работников Ozon. Сотрудники компании требуют изменения порядка начисления зарплаты, довыплат за сентябрь и перерасчета средств за бензин. Сегодня около 40 человек устроили забастовку у центрального склада на проспекте Обуховской Обороны и массово отказались выходить на работу. Представители компании с участниками акции так и не встретились. Сегодняшние заказы остались не доставленными.
2019-10-05T22:59:00+03:00
2019-10-05T23:01:59+03:00
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22:59, 05 октября 2019
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