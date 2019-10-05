В Сбербанке нашли сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию

Как говорится в сообщении кредитной организации, это 28-летний руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений. Он уже дал признательные показания, сейчас с ним работают правоохранительные органы. Кредитные карты 200-т клиентов, чьи данные подверглись утечке, перевыпущены. Об этом заявил глава банка Герман Греф. Он заверил, что персональные данные пострадавших в открытом доступе не появлялись, карты, с которых произошла утечка, находились на особом контроле и отслеживались по каждой операции.