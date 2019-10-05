Возобновившиеся было американо-северокорейские консультации на  рабочем уровне провалились

Делегация КНДР покинула переговоры в Стокгольме. Как передает агентство «Рёнхап», посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил, что «США явились с пустыми руками», не учтя требований Пхньяна, чем «отбили всякое стремление к переговорам». По его словам, только от США зависит, будет ли Пхеньян продолжать тестовые запуски своих межконтинентальных баллистических ракет. Американский спецпредставитель по КНДР Стивен Биган от комментариев пока воздержался. После неудачного саммита в Ханое Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились минувшим летом на межкорейской границе возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, но организовать консультации в Швеции удалось только сейчас.