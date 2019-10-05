Американские учёные смоделировали последствия потенциального ядерного конфликта между Индией и Пакистаном

Отношения двух стран в последние месяцы резко обострились из-за штата Джамму и Кашмир, особый статус которого власти Индии отменили.

Гибель не менее 50ти миллионов человек в течение недели, серьёзное изменение климата на нашей планете, угроза массового голода из-за смерти животных и рыб — всё это ждёт население в случае индо-пакистанского ядерного конфликта. Исследование учёных из США, создавших модель его последствий, опубликовал американский научный журнал Scienсe Advances. Ядерные взрывы повлекут катастрофические пожары, в верхние слои атмосферы Земли попадут десятки миллионов тонн сажи. Она начнёт поглощать солнечный свет. Доступ к поверхности планеты на треть сократится, прогнозируют учёные. Среднегодовая температура воздуха на Земле упадет на 2-5 градусов, осадков станет намного меньше. К прежним температурам атмосфера вернётся только спустя десять с лишним лет с начала ядерного конфликта. Он по прогнозам авторов исследования может начаться между Индией и Пакистаном в 2025м году. К этому времени у соседних стран будет суммарно около пятисот единиц ядерного оружия до сотни килотонн на каждую боеголовку.

Премьер Пакистана Имран Хан в прошлом месяце допустил возможность ядерной войны с Индией из-за Кашмира.