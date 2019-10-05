Все курьеры магазина «Озон» в Петербурге объявила забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Петербурге недовольны тем, что ухудшаются условия оплаты и труда. Примерно сорок человек пришли сегодня к центральному складу в Петербурге. По словам бастующих, компания изменила систему оплаты труда, и из-за этого сотрудники в очередной раз недополучили деньги. Среди их требований — перерасчет зарплаты за прошлый месяц. Также сотрудники хотят, чтобы им вернули компенсацию за девяносто пятый бензин. Сейчас компания частично выплачивает стоимость только девяносто второго. Также бастующие требуют оплаты переработок. Что характерно, представитель компании отказался принимать эти требования в письменном виде якобы потому, что не уполномочен на это. Впрочем, изданию «Фонтанка ру» в компании сказали, что заявление сотрудников обязательно рассмотрят, а все расчеты проверят за два дня.

Как добавляет издание «Фонтанка ру», уже сотни петербургских клиентов Ozon не получили сегодня свои заказы.