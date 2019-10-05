Z Архив новостей новости
5 0 6 0
22:03, 05 октября 2019

Все курьеры магазина «Озон» в Петербурге объявила забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Петербурге недовольны тем, что ухудшаются условия оплаты и труда. Примерно сорок человек пришли сегодня к центральному складу в Петербурге. По словам бастующих, компания изменила систему оплаты труда, и из-за этого сотрудники в очередной раз недополучили деньги. Среди их требований — перерасчет зарплаты за прошлый месяц. Также сотрудники хотят, чтобы им вернули компенсацию за девяносто пятый бензин. Сейчас компания частично выплачивает стоимость только девяносто второго. Также бастующие требуют оплаты переработок. Что характерно, представитель компании отказался принимать эти требования в письменном виде якобы потому, что не уполномочен на это. Впрочем, изданию «Фонтанка ру» в компании сказали, что заявление сотрудников обязательно рассмотрят, а все расчеты проверят за два дня.
Как добавляет издание «Фонтанка ру», уже сотни петербургских клиентов Ozon не получили сегодня свои заказы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 283 6 16744 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 312 6 24448 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Уважать – значит бояться Московские знакомые мне часто задают один и тот же вопрос: «Чего эти прибалты нас так боятся? Зачем вечно придумывают, что мы на них нападем? К чему весь этот накал страстей?»...

5 334 6 35193 29.09
Kприбалтика, рф, отношения, события
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 68 6 8365 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Если ты за демократию – ты обязан быть против киевской русофобской хунты Когда он начинает идти против власти, он способствует снижению рейтинга Владимира Путина, тем самым он способствует дестабилизации в стране, тем самым он играет на руку врагам России…

5 109 6 14594 01.10
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пора называть вещи своими именами Уж точно нет смысла молчаливо одобрять это, и считать «взбесившийся принтер» американского Конгресса, минфина или Госдепа, штампующих все новые и новые списки «врагов Америки» со «сталинской» скоростью, нормой…

5 98 6 13037 30.09
Kсша, санкции, политика, оон, рф, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Логики ГУЛАГа Проблема, которую вполне ответственно и прозорливо сформулировала Светлана Прокопьева, становится для современного российского общества ключевой. Это проблема избыточного и нелегитимного государственного насилия…

5 74 6 10097 10:49
Kсуды, насилие, репрессии, аресты, власть, общество, политика, мнения
Блоги

«Замалчивание или искажение исторических событий показывают слабость правового государства» Обращение Анатолия Вилкова, академика РАХ, ответственного секретаря Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны к Владимиру Путину…

5 49 6 6690 13:26
Kистория, культура, минкульт, путин, события
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 117 6 17286 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Её свобода — это наша свобода Никто не мог подумать тогда, что через 17 лет над Светланой будет висеть реальная угроза лишения свободы на семь лет за свободное слово. Но сегодня эта угроза реальна. Она стала реальностью в стране, где партией власти является ФСБ…

5 49 6 7528 01.10
8читать ;смотреть
Kсми, суды, экстремизм, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Зло берёт США и НАТО являются «заклятыми врагами» России только в искаженном, политизированном и пропагандистском представлении Кремля…

5 54 6 8693 14:05
Kсша, нато, сербия, военные, учения, рф, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Нужен нормальный дефицитный бюджет. Чтобы вы знали, дефицитный бюджет у всех, кто хочет развиваться…

5 64 6 10548 30.09
#слушать 39:12 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Иосиф Райхельгауз главный режиссер театра «Школа современной пьесы»

Хочу быть честным Ощущение, что люди дома с родителями, ТВ, соцсетями ущербны и не самодостаточны. Всем интересно, что сказала девочка в ООН. О чем говорили Зеленский и Трамп…

5 142 6 23664 30.09
Kобщество, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Новые левые Дело, главным образом, в том, что Тунберг удалось ярко, в немногих словах-лозунгах сформулировать глобальную идею для мирового левого движения – борьбы за климат, за среду обитания…

5 63 6 11233 01.10
Kполитика, экология, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Светлану Прокопьеву обвиняет то же государство, которое принимает в гости «ХАМАС» Теперь дело в суде, где Светлане грозит до семи (!) лет лишения свободы. Это — очевидная попытка расправы с журналистом за высказанное ей мнение, не имеющего ничего общего с реальным оправданием терроризма…

5 91 6 16825 01.10
Kполитика, общество, журналистика, закон, мнения
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Факс как зеркало русской экономики Российская Империя умерла в 1973. Для истории это редчайший, возможно единственный случай, когда у неоднородного, длительного, многовекового процесса есть довольно точная дата…

5 35 6 7128 02.10
Kссср, технологии, события

Популярное за неделю

Новости

фото: Михаил Метцель / ТАСС Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета «Россия — страна возможностей»...

5 23 6 4766
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Приговор Устинову – это не ужасно уже, а это пошло. Приговор Устинову условный год – это очень характерная вещь. Что это означает? Власть говорит: значит так, мы так и быть разжимаем зубы, пускай гуляет…

5 86 6 65482 03.10
#слушать 39:57 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Голосование
Устинову год условно — это…
5 49 6 12968 01.10
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 355 6 222134 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ «В Москву свою езжайте…» «В Москву свою езжайте…» Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением…

5 230 6 210210 02.10
8читать ;смотреть
Kмедицина, общество, мнения, политика
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8093952
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4217040

Сегодня в эфире