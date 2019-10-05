В Сбербанке нашли сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию

Как говорится в сообщении кредитной организации, в ходе внутреннего расследования выявлен 28-летний руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений, который имел соответствующий доступ и пытался похитить персональные данные клиентов в корыстных целях. Подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Глава Сбербанка Герман Греф назвал ситуацию с утечкой данных «внутренним предательством» и подчеркнул, что задержанному сотруднику грозит уголовная ответственность.

Ранее представитель Сбербанка опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных

карт, подтвердив утечку данных только 200-т