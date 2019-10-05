Google перестал собирать биометрические данные бездомных

Ранее стало известно, что им давали протестировать телефон, попутно сканируя лица. После этого компанию обвинили в неэтичном поведении по отношению к бездомным. Как пишет издание The Verge, программу свернули после письма прокурора Атланты Нины Хиксон, осудившей использование «наиболее уязвимых групп населения для продвижения коммерческих интересов». Кроме бездомных, к исследованию таким образом привлекли студентов в Лос-Анджелесе.