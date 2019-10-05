Google перестал собирать биометрические данные бездомных

Ранее стало известно, что им давали протестировать телефон, попутно сканируя лица. После этого компанию обвинили в неэтичном поведении по отношению к бездомным. Как пишет издание The Verge, программу свернули после письма прокурора Атланты Нины Хиксон, осудившей использование «наиболее уязвимых групп населения для продвижения коммерческих интересов». Кроме бездомных, к исследованию таким образом привлекли студентов в Лос-Анджелесе.
2019-10-05T21:03:00+03:00
2019-10-05T21:03:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 05 октября 2019
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