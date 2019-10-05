Тегеран обещает скоро разъяснить инцидент с задержанием россиянки Юлии Юзик

Как сообщили «Интерфакс» в российском посольстве в Тегеране, дипломаты находятся в постоянном контакте с иранским МИДом и делают все возможное для освобождения россиянке. К ней запрошен консульский доступ. Причины задержания до сих пор неизвестны.
2019-10-05T21:02:00+03:00
2019-10-05T21:02:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 05 октября 2019
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