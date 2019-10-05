Представители КНДР прервали консультации на рабочем уровне с американскими коллегами

Как передает агентство Рёнхап, об этом в Стокгольме сообщил представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль после встречи в Стокгольме со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном. Глава северокорейской делегации при этом добавил, что от США зависит, продолжит ли Пхеньян тестовые запуски своих межконтинентальных баллистических ракет. Летом этого года на встрече на межкорейской границе Дональд Трамп и Ким Чен договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, но организовать переговоры в Швеции удалось только сейчас. Американская сторона провал рабочих переговоров пока не комментировала.