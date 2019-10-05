Футболисты провинциального бельгийского клуба «Эспойр Майнройс» стали фигурантами секс-скандала

Поводом стал опубликованный в соцсетях ролик. На видео обнаженная девушка ползает по столовой, где обедают футболисты, затем она же занимается сексом с одним из игроков на массажном столе в клубной раздевалке. Семья девушки подала иск против футболистов. Одного из игроков, который попал на видео, отстранили от тренировок на месяц, другого отправили в дубль.