Сбербанк в ходе внутреннего расследования нашел сотрудника, который пытался похитить информацию о клиентах.. Как говорится в сообщении Сбера, сотрудник 1991 года рождения, имел доступ к клиентской базе и пытался похитить информацию в корыстных целях. Подозреваемый уже дал дал признательные показания, с ним работают правоохранительные органы. Глава банка Герман Греф извинился за произошедшее