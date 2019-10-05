Сбербанк в ходе внутреннего расследования нашел сотрудника, который пытался похитить информацию о клиентах.. Как говорится в сообщении Сбера, сотрудник 1991 года рождения, имел доступ к клиентской базе и пытался похитить информацию в корыстных целях. Подозреваемый уже дал дал признательные показания, с ним работают правоохранительные органы. Глава банка Герман Греф извинился за произошедшее
2019-10-05T20:30:00+03:00
2019-10-05T20:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 05 октября 2019
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