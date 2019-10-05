Сэр Элтон Джон два года назад узнал, что болен раком простаты, и едва не умер после операции

Отрывки из мемуаров под названием «Я» публикует «Дейли мейл». По словам 72-летнего певца, врач обнаружил признаки заболевания накануне мирового турне, которое Элтон Джон отменять не стал. Как рассказывает Элтон Джон, операцию без лишней огласки сделали в Лос-Анджелесе в 2017 году, но позже возникли осложнения из-за которых он даже попал в реанимацию. Врачи сказали ему, что он был на волосок от смерти.
2019-10-05T20:32:00+03:00
2019-10-05T20:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 05 октября 2019
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