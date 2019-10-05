Сэр Элтон Джон два года назад узнал, что болен раком простаты, и едва не умер после операции

Отрывки из мемуаров под названием «Я» публикует «Дейли мейл». По словам 72-летнего певца, врач обнаружил признаки заболевания накануне мирового турне, которое Элтон Джон отменять не стал. Как рассказывает Элтон Джон, операцию без лишней огласки сделали в Лос-Анджелесе в 2017 году, но позже возникли осложнения из-за которых он даже попал в реанимацию. Врачи сказали ему, что он был на волосок от смерти.