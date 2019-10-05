КНДР прервала переговоры на  рабочем уровне с США

В интервью агентству Рёнхап посол Северной Кореи по особым поручениям Ким Мён Гиль сказал, что Штаты не положили ничего на стол переговоров и теперь на них лежит ответственность за продолжение диалога. Делегации КНДР и США сегодня проводили первую официальную встречу в Стокгольме после провального февральского саммита в Ханое.
2019-10-05T20:31:00+03:00
2019-10-05T20:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 05 октября 2019
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