КНДР прервала переговоры на  рабочем уровне с США

В интервью агентству Рёнхап посол Северной Кореи по особым поручениям Ким Мён Гиль сказал, что Штаты не положили ничего на стол переговоров и теперь на них лежит ответственность за продолжение диалога. Делегации КНДР и США сегодня проводили первую официальную встречу в Стокгольме после провального февральского саммита в Ханое.