В Санкт-Петербурге объявили забастовку курьеры интернет-магазина Ozon

Они утверждают, что им не до конца выплатили зарплату за сентябрь. Как передает «Фонтанка», в забастовке участвуют около 40 сотрудников Ozon — они написали одинаковые заявления, в которых говорится, что они прекращают работу до тех пор, пока работодатель не выполнит их требования. Заказы, которые должныбыли быть доставлены сегодня, остались на складе. Представитель Ozon сообщил изданию, что компания проверит все расчеты и рассмотрит обращения курьеров. Клиентам, которые получат заказы с задержкой, Ozon пообещал компенсацию.