После скандала с дочерью Алсу Первый канал изменил правила голосования зрителей в шоу «Голос»

Теперь зрители могут проголосовать за понравившегося участника только по СМС, телефонные звонки больше приниматься не будут. С одного номера можно будет отправить только одно СМС на каждом этапе конкурса. Таким образом, за весь конкурс можно будет проголосовать только шесть раз.
2019-10-05T20:03:00+03:00
2019-10-05T20:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 05 октября 2019
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