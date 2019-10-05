После скандала с дочерью Алсу Первый канал изменил правила голосования зрителей в шоу «Голос»

Теперь зрители могут проголосовать за понравившегося участника только по СМС, телефонные звонки больше приниматься не будут. С одного номера можно будет отправить только одно СМС на каждом этапе конкурса. Таким образом, за весь конкурс можно будет проголосовать только шесть раз.