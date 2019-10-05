Российский союз спасателей не будет ликвидирован

Как передает ТАСС, его руководство на внеочередном съезде проголосовало против ликвидации организации. Россоюзспас был создан в 2006 году тогдашним первым замглавы МЧС Юрием Воробьевым. Ранее сообщалось, что 30 августа высший совет Россоюзспаса принял решение рассмотреть вопрос о ликвидации организации в связи с недостатком финансирования.