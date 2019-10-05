Сбербанк в  ходе внутреннего расследования нашел сотрудника, который пытался похитить информацию о клиентах

Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Как говорится в сообщении Сбера, сотрудник 1991 года рождения, имел доступ к клиентской базе и пытался похитить информацию в корыстных целях. Подозреваемый уже дал дал признательные показания, с ним работают правоохранительные органы. Глава банка Герман Греф извинился за произошедшее
2019-10-05T20:00:00+03:00
2019-10-05T20:01:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 05 октября 2019
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