Ушедшего в отставку спецпредставителя США по Украине Волкера может сменить 72-летний экс-сотрудник ЦРУ Майкл Костив

Об этом без ссылки на источник сообщает украинское агентство УНИАН. Волкер подал в отставку после того, как Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В ходе этого звонка Трамп призывал украинского президента начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

На фоне этого скандала Конгресс инициировал процедуру импичмента Дональда Трампа и проводит в отношении президента расследование.