Адам Боуэн и Джейм Монсиз, основатели компании по производству электронных сигарет, перестали быть миллиардерами

Как пишет издание Форбс, на фоне серии заболеваний и смертей, связанных с курением вейпов в США, один из инвесторов списал более трети своих инвестиций в компанию. После этого ее стоимость уменьшилась с 38-ми миллиардов до 24-х миллиардов долларов. Год назад состояние Боуэна и Монсиз оценивалось в один миллиард сто миллионов у каждого.