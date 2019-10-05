Адам Боуэн и Джейм Монсиз, основатели компании по производству электронных сигарет, перестали быть миллиардерами

Как пишет издание Форбс, на фоне серии заболеваний и смертей, связанных с курением вейпов в США, один из инвесторов списал более трети своих инвестиций в компанию. После этого ее стоимость уменьшилась с 38-ми миллиардов до 24-х миллиардов долларов. Год назад состояние Боуэна и Монсиз оценивалось в один миллиард сто миллионов у каждого.
2019-10-05T19:34:00+03:00
2019-10-05T19:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 05 октября 2019
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