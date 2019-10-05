Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию

Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитных картам клиентов. В результате расследования был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию, сообщается в пресс-релизе банка

«В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября 2019 г. выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который

попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях», — готовится в пресс-релизе.

В банке отметили, что дальнейшая угроза утечки клиентских данных отсутствует.