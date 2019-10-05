В ОБСЕ призывают российские власти пересмотреть приговор Владиславу Синице

В организации судебный вердикт назвали чрезмерно жестким. Как заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, пять лет тюрьмы за публикацию «твита», пусть и достойного осуждения, — это непропорциональное наказание. Ранее Мосгорсуд оставил без изменений приговор Синице, который получил пять лет лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов.
2019-10-05T19:30:00+03:00
2019-10-05T19:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 05 октября 2019
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