Акция в защиту русскоязычных школ прошла в столице Латвии

Люди протестуют против реформы учебных заведений.

Люди прошли по центру города и закончили шествие у здания правительства. У них были плакаты на русском, латышском и английском, которые гласили «русским детям – русские школы», «мы не согласны» и «нет ассимиляции». По оценке информационного агентства LETA на акции было девятьсот человек. В свою очередь организатор мероприятия, сопредседатель правления Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов сказал агентству ТАСС, что на шествие пришли пять тысяч. Он оценил это положительно и отметил, что акция показала наличие протестного потенциала в стране.

Собравшиеся выступили против решения властей Латвии о переводе всех учебных заведений на государственный язык. Это должно произойти постепенно за несколько лет. При этом, даже специальные русскоязычные школы будут обязаны преподавать большинство предметов на латышском или любом другом официальном языке Евросоюза, среди которых русского нет.

Ранее в Конституционном суде план властей о переводе образования на латышский пытаись оспорить, но в итоге эту меру признали законной.