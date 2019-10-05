В одной из школ Омска второклассникам предложили учиться за партой по трое из-за нехватки помещений

Как утверждают родители учеников, по этой причине был расформирован один из пяти вторых классов.

Проблеме нехватки места в омском лицее №145 было посвящено прошедшее на днях родительское собрание, где перед родителями поставили выбор – либо они запишут ребенка в другую школу, либо оставят в лицее. Об этом интернет-изданию «МБХ медиа» рассказала мать одного из второклассников Ирина Коротичева. Она утверждает, что родителей на собрании предупредили: дети будут сидеть по трое, потому что классы переполнены, а дополнительные парты ставить некуда. При этом, по словам женщины, на решение о том, оставлять своих детей в лицее или нет, руководство учебного заведения дало только один день. Родители не согласились с предложенным планом, однако в лицее, как отмечается, альтернативы не предоставили. При этом Коротичева добавила, что остальные школы находятся в значительном отдалении. Кроме того, по ее словам, это не единственные проблемы омского лицея: так, женщина говорит, что в прошлом году в классе ее сына сменилось двое учителей, а новых педагогов на существующую ставку в 13 тысяч рублей включая надбавки не нашлось.

В самом омском лицее ситуацию пока не прокомментировали.