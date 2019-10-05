Убивший четырех сотрудников парижской префектуры был приверженцем радикального ислама

Об этом сообщил прокурор Жан-Франсуа Рикар. По его словам, нападавший контактировал с отдельными лицами из движения салафитов. В день нападения он отправил более трех десятков смс-сообщений религиозной направленности, которые заканчивались словами «Аллах акбар». 3 октября 45-летний административный сотрудник с ножом напал на своих коллег. Погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями была госпитализирована. Самого нападавшего застрелили полицейские.