Убивший четырех сотрудников парижской префектуры был приверженцем радикального ислама

Об этом сообщил прокурор Жан-Франсуа Рикар. По его словам, нападавший контактировал с отдельными лицами из движения салафитов. В день нападения он отправил более трех десятков смс-сообщений религиозной направленности, которые заканчивались словами «Аллах акбар». 3 октября 45-летний административный сотрудник с ножом напал на своих коллег. Погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями была госпитализирована. Самого нападавшего застрелили полицейские.
2019-10-05T18:33:00+03:00
2019-10-05T18:33:22+03:00
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18:33, 05 октября 2019
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