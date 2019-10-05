Учащимся лицея В Омске из-за нехватки мест предложили сидеть за партой по трое

Об этом МБХ-медиа сообщили родители школьников. По их словам, ранее в лицее расформировали один из пяти вторых классов. В четверг на собрании родителей попросили определиться: или они запишут ребенка в другую школу, или оставят в лицее. Ответ нужно дать в пятницу.
2019-10-05T18:32:00+03:00
2019-10-05T18:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 05 октября 2019
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