Учащимся лицея В Омске из-за нехватки мест предложили сидеть за партой по трое

Об этом МБХ-медиа сообщили родители школьников. По их словам, ранее в лицее расформировали один из пяти вторых классов. В четверг на собрании родителей попросили определиться: или они запишут ребенка в другую школу, или оставят в лицее. Ответ нужно дать в пятницу.