Сотрудники службы доставки компании Озон в Петербурге устроили забастовку у центрального склада

Как передает РосБалт, около сорока человек собрались на проспекте Обуховской обороны. Они недовольны ухудшением условий оплаты труда и нарушениями российского законодательства. Протестующие утверждают, что иной раз недополучают от 5 до 15 тысяч рублей. В связи с забастовкой значительная часть клиентов Озона, возможно, не получит свои заказы вовремя.
2019-10-05T18:31:00+03:00
2019-10-05T18:32:10+03:00
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18:31, 05 октября 2019
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