Сотрудники службы доставки компании Озон в Петербурге устроили забастовку у центрального склада

Как передает РосБалт, около сорока человек собрались на проспекте Обуховской обороны. Они недовольны ухудшением условий оплаты труда и нарушениями российского законодательства. Протестующие утверждают, что иной раз недополучают от 5 до 15 тысяч рублей. В связи с забастовкой значительная часть клиентов Озона, возможно, не получит свои заказы вовремя.