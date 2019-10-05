МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки Юлии Юзик

Об этом «Эху Москвы» сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко. Накануне о том, что Юзик скоро отпустят, сообщил РИА официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави. Как уточняет ТАСС, об этом же говорил посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

Сегодня российскому посольству в Тегеране иранский МИД пообещал в скором времени разъяснить инцидент с задержанием россиянки.