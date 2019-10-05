Сегодня состоялась третья тренерская отставка в российском футболе

До Хохлова своих постов лишились Рашид Рахимов из Ахмата и Олег Кононов из Спартака. Кононов, кстати тоже был уволен после неудаче в игре с Оренбургом, так что клуб становится могильщиком тренеров. В отличие от спартаковского коллеги Дмитрий Хохлов не бежал после матча под матерные заряди трибун. Он нашел в себе мужество придти на пресс-конференцию, где и сказал, что покидает команду, что, несомненно, делает ему честь. Динамо в матче с Оренбургом играло в меньшинстве целый тайм. За две желтые карточки был удален хавбек Артур Юсупов. Хохлов признался, что шансов победить после этого у команды не было. Поражение отправило клуб в зону вылета, но пауза на матчи сборной дает руководству время на размышления о кандидатуре преемника Хохлова.

Сегодня стало известно, что московский Спартак возглавит 34-летний немецкий тренер Доменико Тедеско. Он подпишет контракт в понедельник.