В Ираке число погибших в ходе антиправительственных выступлений увеличилось до ста человек

Пострадавших более трёх тысяч. Протесты в стране тем временем набирают обороты.

Массовые протесты, которые на этой неделе начались в Багдаде, распространились на всю страну. Во многих городах люди выступают против, нищеты, безработицы и коррупции. Звучат требования отставки правительства. В столице Ирака демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Полиция по данным агентства Рейтер прицельно стреляла в людей, сообщениях о случаях кровопролития приходят из разных городов Ирака. Беспорядки вспыхнули на юге страны, где в основном живут шииты. Число погибших и пострадавших по данным телеканала Аль-Арабия растёт. Ранения получили несколько тысяч человек, более пятисот было задержано, около половины из этого числа остаётся под стражей. Ситуация в Багдаде полностью контролируется, утверждает командование совместными операциями вооружённых сил (?) страны. Комендантский час, введённый в ночь на четверг в столице Ирака и ряде других городов, отменён. В Багдаде полностью восстановлено движение транспорта, это подтверждает корреспондент агентства Рейтер. Он также отмечает, что на главных площадях в столице всё тихо и спокойно. Подходы к ним перегорожены. Премьер Адель Махди сегодня обсудил с лидерами протестов их требования и обещал, что правительство будет искать пути решения проблемы.

Нынешние столкновения эксперты политологи и СМИ называют самым тяжёлым со времени подавления пару лет назад вооружённого сопротивления исламских террористов.