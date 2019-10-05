ПДД возможно распространят на электрические и обычные самокаты, ролики, скейты, гироскутеры и моноколеса

Глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин рассказал «Коммерсантъ-FM», что в правила дорожного движения включат понятие «средство индивидуальной мобильности». Поправки предполагают, что владельцы таких средств передвижения будут обязаны ездить по тротуарам и велодорожкам со скоростью не выше 20 километров в час, а при выезде на проезжую часть — двигаться исключительно по правой полосе. Между тем, автомобильный эксперт ЭМ Сергей Асланян считает, что введение единых ограничений для таких устройств по всей России абсурдно.

По мнению Сергея Асланяна, нововведение чревато многочисленными ошибками региональных управлений МВД.