Противники строительства мусорного полигона на станции Шиес начали говорить о своей кампании в архангельских поездах

Экоактивисты пытаются убеждать пассажиров в том, что организация свалки незаконна. Об этом со ссылкой на сообщество «Поморье – не помойка» пишет Радио Свобода. На выложенном видеоролике один из активистов Дмитрий Кречет говорит в одном из вагонов о том, что местные жители пытаются противостоять строительству свалки уже более года. Кроме того, он попросил поддержки и рассказа о протестах в социальных сетях, поскольку, по словам активиста, официальные СМИ замалчивают проблему. В ответ на это пассажиры поаплодировали выступающему. Само видео озаглавлено «Просвещение в поезде», при этом насколько часто активисты заходят туда и говорят о проблеме полигона у станции Шиес, не уточняется. Свалка, которая строится рядом с поселком, предназначена для своза отходов из Москвы. Активисты считают, что деятельность полигона может привести к экологической катастрофе не только в Архангельской области, но и в соседней Республике Коми.

Неподалеку от места, где проходит строительство свалки, расположился палаточный лагерь, где активисты проводят свои акции протеста.