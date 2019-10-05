В РПЦ призывают уважительно относиться к решениям судов, в том числе, по делу о массовых беспорядках в Москве

Об этом в федеральном телеэфире заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Впрочем, по его мнению, это не исключает и ошибок в судебной системе.

Митрополит Иларион обратил внимание на то, что отмена или смягчение приговоров фигурантам московского дела говорит о том, что общественность не напрасно вступалась за этих людей.