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18:05, 05 октября 2019

В РПЦ призывают уважительно относиться к решениям судов, в том числе, по делу о массовых беспорядках в Москве

Об этом в федеральном телеэфире заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Впрочем, по его мнению, это не исключает и ошибок в судебной системе.
Митрополит Иларион обратил внимание на то, что отмена или смягчение приговоров фигурантам московского дела говорит о том, что общественность не напрасно вступалась за этих людей.



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