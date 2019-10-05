Россиянка Юлия Юзик, задержанная в Иране, пока остается под стражей

Информация о ее скором освобождении иранскими властями не подтверждается. Об этом ЭМ сообщил пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко.

Позже агентству ТАСС в посольстве сообщили, что МИД Ирана обещает в ближайшее время разъяснить ситуацию с задержанием Юзик.

По данным российских дипломатов, Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В диппредставительстве указали, что россиянка не поставила в известность посольство о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.

Юлия Юзик давно интересуется странами Востока и Кавказа, провела несколько расследований и выпустила ряд книг. Об этом ЭМ рассказал друг журналистки, руководитель проектов газеты «Псковская губерния» Александр Захаров.

По неподтвержденным данным, иранские власти обвиняют Юзик в шпионаже на Израиль.