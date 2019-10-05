Лишь 35% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир

Такую оценку из расчета 18 кв. м жилой площади на человека дает Центробанк. 18 кв. м — это минимальная нормативная площадь на одного человека в России. Как отмечается в докладе, доля семей, которым доступны ипотечные кредиты, значительно сокращается в зависимости от числа детей.
2019-10-05T17:35:00+03:00
2019-10-05T17:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 05 октября 2019
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