15-летняя российская фигуристка Александра Трусова установила на турнире Japan Open рекорд

Как отмечает NНК, она стала первой фигуристкой, выполнившей в одной программе четыре четвертных прыжка. При этом она победила в произвольной программе. На 2-м месте – 17-летняя Алина Загитова.
2019-10-05T17:33:00+03:00
2019-10-05T17:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 05 октября 2019
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