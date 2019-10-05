ПДД возможно распространят на электрические и обычные самокаты, ролики, скейты, гироскутеры и моноколеса

Глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин рассказал «Коммерсантъ-FM», что в правила дорожного движения включат понятие «средство индивидуальной мобильности». Поправки предполагают, что владельцы таких средств передвижения будут обязаны ездить по тротуарам и велодорожкам со скоростью не выше 20 километров в час, а при выезде на проезжую часть — двигаться исключительно по правой полосе.
2019-10-05T17:32:00+03:00
2019-10-05T17:33:01+03:00
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17:32, 05 октября 2019
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