Спустя семь месяцев после арестов по  делу Baring Vostok суд арестовал счета и российское имущество фигурантов

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Калви основателя инвестиционного фонда Майкла Калви. В Baring Vostok отметили, что обеспечительные меры были наложены «в отсутствие каких-либо активных следственных действий» и после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия. После экспертизы у защиты возникла надежда, что уголовное дело против Калви и его коллег будет прекращено.
2019-10-05T17:31:00+03:00
2019-10-05T17:32:19+03:00
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17:31, 05 октября 2019
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