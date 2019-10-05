Спустя семь месяцев после арестов по  делу Baring Vostok суд арестовал счета и российское имущество фигурантов

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Калви основателя инвестиционного фонда Майкла Калви. В Baring Vostok отметили, что обеспечительные меры были наложены «в отсутствие каких-либо активных следственных действий» и после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия. После экспертизы у защиты возникла надежда, что уголовное дело против Калви и его коллег будет прекращено.