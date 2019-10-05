Пятеро членов экипажа арестованного в Индии сухогруза «Всеволод Белецкий» вернулись домой в Мурманск

Об этом ТАСС сообщили в мурманском морском пароходстве. По данным российского Генконсульства в Калькутте, на борту арестованного судна остаются еще четыре россиянина. В ближайшее время они будут репатриированы на родину. Судно арестовано за долги портовым властям еще в 17 году. Всё это время мурманское морское пароходство проводило ротацию экипажа. при этом у шести моряков контракты уже истекли.
2019-10-05T17:31:00+03:00
2019-10-05T17:31:29+03:00
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17:31, 05 октября 2019
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