Пятеро членов экипажа арестованного в Индии сухогруза «Всеволод Белецкий» вернулись домой в Мурманск

Об этом ТАСС сообщили в мурманском морском пароходстве. По данным российского Генконсульства в Калькутте, на борту арестованного судна остаются еще четыре россиянина. В ближайшее время они будут репатриированы на родину. Судно арестовано за долги портовым властям еще в 17 году. Всё это время мурманское морское пароходство проводило ротацию экипажа. при этом у шести моряков контракты уже истекли.