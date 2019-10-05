Портрет политика и актера Арнольда Шварценеггер, появившийся накануне в одном из садов Петербурга, скоро закрасят

Портрет появился на пульте управления фонтаном в саду у Адмиралтейства. Это копия портрета, который Шварценеггер получил в Петербурге в ходе форума «Синергия». Об этом пишет издание «Фонтанка ру». С «Водоканалом Петербурга» копию никто не согласовывал. На место уже отправили бригаду, чтобы закрасить изображение. Его оригинал написал художник Никас Сафронов. Напомню, Шварценеггер выступал накануне в рамках форума школы бизнеса «Синергия» на стадионе «Газпром арена». Лекция длилась около получаса. Примечательно, что она не стала чем-то особенным. Политик просто повторил свое старое выступление. Добавим также, что цена на билеты доходила до полумиллиона рублей. Тем не менее, некоторые участники форума жаловались в соцсетях на плохую организацию и звук.

Власти Петербурга закрашивают почти все подобные граффити в городе по закону. Однако это не находит понимания у части горожан.