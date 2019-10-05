Иранский МИД пока не подтверждает сведений о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Это сообщил «Эхо Москвы» пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко.
Позже в российском посольстве агентству ТАСС сказали, что Тегеран обещает вскоре разъяснить Москве инцидент с задержанием Юзик.
По неподтвержденной информации, Юлию Юзик подозревают в шпионаже в пользу Израиля.
Юзик арестовали 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. Перед этим у нее в аэропорту отобрали российский паспорт.
Журналистка известна своими расследованиями и книгами «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь».