Иранский МИД пока не подтверждает сведений о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Это сообщил «Эхо Москвы» пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко.

Позже в российском посольстве агентству ТАСС сказали, что Тегеран обещает вскоре разъяснить Москве инцидент с задержанием Юзик.

По неподтвержденной информации, Юлию Юзик подозревают в шпионаже в пользу Израиля.

Юзик арестовали 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. Перед этим у нее в аэропорту отобрали российский паспорт.

Журналистка известна своими расследованиями и книгами «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь».