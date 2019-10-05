Художник Покрас Лампас приступил к работе над новым вариантом граффити «Супрематический крест» в Екатеринбурге

Об этом у себя в паблике ВКонтакте сообщают организаторы фестиваля «Стенограффия». Эскиз нового варианта граффити организаторы представили в сентябре. Первый вариант граффити появился на площади Первой пятилетки в начале июля, но был по ошибке закатан коммунальщиками в асфальт.

Когда изображение пытались восстанавливать, против этого выступили православные активисты. Тогда художник решил изменить изображение.